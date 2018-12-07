بالصور.. أمطار غزيرة على دمياط وتوقف حركة الملاحة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت دمياط، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة على مناطق مختلفة في الإقليم، من بينها مدينتا رأس البر ودمياط الجديدة، تزامنا مع توقف حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج وكذلك بحيرة المنزلة قبل ساعات بسبب شدة وسرعة الرياح في وقت سابق.

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رؤساء المدن والقرى برفع حالة التأهب القصوى لمواجهة المشكلات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، ورفع مياه الأمطار وفتح ممرات جانبية لمواجهة الأمطار وكذلك التأكد من تشغيل محطات الرفع والمرور عليها بشكل دوري.

وتواصل العمل بشكل محدود في ساحة الحاويات بهيئة الميناء تزامنا مع استمرار حركة الوارد والصادر.

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