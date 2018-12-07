إخلاء مكاتب "CNN" في نيويورك بسبب تهديد بوجود قنبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - د ب أ:
ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، أنها أخلت مكاتبها في نيويورك بسبب تهديد بوجود قنبلة.
ووصل عدد من رجال الشرطة والإطفاء إلى المبنى للتحقق من التهديد.
وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بمكاتب الشبكة، حسب المصدر نفسه.
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