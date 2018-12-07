ترامب يرشح هيذر نويرت سفيرة بالأمم المتحدة خلفا لنيكي هيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - د ب أ:

ذكر تقرير إعلامي مساء الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرشح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، سفيرة لبلاده لدى الأمم المتحدة، خلفا لنيكي هيلي.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن مصادر مطلعة على القرار، أن ترامب سيعلن ترشيح هيلي عبر تويتر صباح اليوم الجمعة.

يذكر أنه بعد أن أعلنت هيلي في أكتوبر أنها ستستقيل من المنصب بنهاية العام، قال ترامب إن نويرت "محل دراسة جادة" لشغل هذا المنصب.

وقال ترامب ردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن إمكانية ترشيح نويرت للمنصب: "إنها مناصرة منذ فترة طويلة، وهي ممتازة حقا".

وكانت نويرت مقدمة برامج على قناة فوكس نيوز قبل التحاقها بوزارة الخارجية في أبريل 2017 لتصبح متحدثة باسم الوزارة في عهد وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون.