بعد 3 سنوات زواج.. سماح تطلب الخلع: "لعب القمار غيره"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

"جوزي مدمن لعبة دومينو وبيصرف فلوسه كلها عليها".. بهذه الكلمات بررت "سماح"، (29 سنة)، رفعها دعوى قضائية ضد زوجها "صدام"، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها بخلعه، بعد زواج استمر 3 سنوات.

وأضافت "سماح"، في دعواها التي حملت رقم 3952 لسنة 2018، أنها تزوجت من "صدام" زواجًا تقليديًا، عن طريق أحد الجيران، موضحة أن الزواج دام 3 سنوات، أثمر عنه الطفلة "غالية"، والتي تبلغ من العمر سنتين.

"كنت على أمل بتغير حاله"، قالتها الزوجة في حديثها لمصراوي قبل أن تكمل، "كان في البداية الزواج ملتزمًا من الشغل للبيت، ومن البيت للشغل، لكن تغير حاله وأصبح ينزل القهوة ويرجع ينام، المفروض أنه ميسور ماديًا، إلا أنه دائما يجعلني أشعر بضيق الحال".

وتابعت الزوجة حديثها: "حاولت أن أغير منه بالنسبة لترتيب الأولويات وتنظيم الروتين الشهري حتى لا نمر بأزمه مالية، وفوجئت وقتها بصرفه مبلغًا ماليًا كبيرًا كل شهر على لعبة الدومينو، تكلمت لإقناعه بأن المنزل أحق بالأموال التي ينفقها على اللعبة".

تشكو الزوجة: "وفي إحدى المرات أثناء مناقشته، تعدى عليّ بالضرب وسبني"، موضحة أن الزوج انقلب حاله من ملتزم ومتدين إلى عصبي قائلة "لعبه للقمار غيرته".

تختتم "سماح" حديثها: "ذهبت لمنزل والدي، وعرضت الأمر على أسرتي، والتي قررت طلب الطلاق منه بدون مقدمات، وعندما علم زوجي بطلب الأسرة رفض بشدة وطالب بعودتي للمنزل، وهو يعتذر لكني لا أريد العيشة معه".

لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس؛ لرفع دعوى خلع ضد الزوج، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها لعدم حضوره الجلسات.

​