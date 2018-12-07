ماذا يعني القفل الموجود في شريط العنوان عند تصفح المواقع الإلكترونية؟

دعت بوابة “هايزه أونلاين” الألمانية للتكنولوجيا مستخدمي الانترنت إلى عدم الانخداع بظهور قفل الأمان الأخضر في شريط العنوان عند تصفح مواقع الويب، موضحةً أنّ هذا القفل لا يعني أن الموقع آمن، بل أن حركة البيانات بين المستخدم والموقع تتم بشكل مشفر، ولا يمكن اختراقها بواسطة الأطراف الأخرى.

وشرح الخبراء بأن مواقع تصيد وسرقة البيانات يظهر بها هذا الرمز في شريط العنوان حتى يبدو الموقع جديرا بثقة المستخدمين.

ومن جهته، حذّر المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات من أن مواقع تصيد البيانات عادة تستخدم الاتصالات الآمنة https، لخداع المستخدمين بأنها مواقع آمنة، في حين شدد الخبراء الألمان على ضرورة توخي الحرص والحذر؛ لأن مواقع تصيد البيانات تكون مشابهة جدا للمواقع الأصلية، ولكنها تتضمن إضافات غير معتادة على هيئة أرقام مثلا، على حدّ تفسيراتهم.

يُشار إلى أنّ مواقع تصيد البيانات عبارة عن صفحات احتيالية تسعى إلى الحصول على كلمات المرور أو تصيد كلمات المرور من خلال قيام القراصنة بتزوير المواقع الإلكترونية الأصلية، حيث يتم الطلب من المستخدم إدخال كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان أو البيانات الشخصية.