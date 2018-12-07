مصنعو الأسلحة المصريون يفعلون ما لا يقدر عليه غيرهم

في معرض الدفاع "إيديكس 2018" تم للمرة الأولى عرض مدفع ذاتي الحركة من طراز "إم46" تم تركيبه في سيارة "كراز".

وعُرض هذا المدفع ضمن منتجات مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مصر كما أشارت إلى ذلك صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.

​يتميز المدفع الجديد من طراز "إم46" بمدى بعيد يصل إلى 37000 متر، وسرعة عالية لإطلاق النار تقدّر بـ6 طلقات في الدقيقة.

كما يتميز المدفع الجديد من صنع مصري بسرعة عالية للسير على الطريق حيث يستطيع السير بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة.

ويرى خبراء عسكريون أن المصريين تمكنوا من صنع ما لا يقدر عليه مصنعو الأسلحة في أوكرانيا.

ويحاول الأوكرانيون أيضا أن يصنعوا مدفعا ذاتي الحركة يمكن تركيبه في سيارة "كراز". إلا أن ما صنعوه حتى الآن وأطلقوا عليه اسم "بوغدانا" لا يعدو كونه نموذجا بدائيا يظل بعيدا عن الآلية القتالية الحقيقية.

واختتم معرض الدفاع "إيديكس 2018" فعالياته في الخامس من ديسمبر/كانون الأول.

وشارك في المعرض وفود من 41 دولة. وشملت فعاليات الأيام الثلاثة للمعرض عرض أنواع مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية.