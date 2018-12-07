قتل وتقطيع وإحراق.. محكمة صينية تطوي الجريمة البشعة

الجريمة وقعت في فبراير 2018

أصدرت محكمة صينية، مؤخرا، حكما بالإعدام في حق رجل قتل شابة في السادسة والعشرين من العمر وقام بتقطيعها قبل أن يقوم بإحراقها في فبراير الماضي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مقطع فيديو جرى التقاطه بكاميرا المراقبة أظهر الجاني وهو يقوم بإخراج الجثة المقطعة داخل حقيبتين عن طريق المصعد في مدينة كوانزهو، جنوب شرقي الصين.

وذكرت تقارير إعلامية في الصين أن القاتل قصد بيت الضحية حتى يطلب منها أن تقرضه المال ثم دخل معها في مشادة عنيفة انتهت بالجريمة.

وأوضحت المحكمة أن القاتل دفع الضحية في البداية فاصطدمت بالجدار وأصيبت بجروح، وبعدها قام الجاني بالإجهاز عليها خنقا إلى أن فارقت الحياة.

ولم يكتف الجاني بالقتل بل دخل إلى حسابات الضحية الإلكترونية واستغل مالها في شراء جهاز "آيفون 7" و"آيفون 7 بلاس"، كما قام بسحب المال من حسابها البنكي.

وبعد أيام من ارتكاب الجريمة، قام القاتل بتقطيع الجثة إلى 11 قطعة ثم أحرقها في منطقة قريبة من السكة الحديدية للقطار، وتم إلقاء القبض على الجاني بعد نحو أسبوعين من واقعة القتل الفظيعة.