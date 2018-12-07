كأس إسبانيا: ريال يحجز مقعده في دور الـ16 دون عناء

صورة للمدرب الارجنتيني لريال مدريد سانتياغو سولاري خلال مباراة في الدوري الاسباني ضد فالنسيا، مدريد في 1 كانون الاول/ديسمبر 2018

حجز ريال مدريد مقعده في دور الـ16 لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم دون عناء، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه ميليلية من الدرجة الثالثة 6-1 الخميس في اياب دور الـ32.

وكان نادي العاصمة حسم لقاء الذهاب برباعية نظيفة خارج ملعبه، ما سمح لمدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري بخوض لقاء الخميس بتشكيلة غاب عنها العديد من اللاعبين الأساسيين، لكن ذلك لم يمنعه من إنهاء الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة بفضل ماركو أسينسيو (33 و35) وخافي سانشيز (39).

وواصل ريال اندفاعه وأضاف هدفا رابعا مطلع الشوط الثاني عبر ايسكو (48) قبل أن يضيف خامسا بواسطة البرازيلي الشاب فينيشيوس جونيور الذي سجل هدفه الثاني بقميص النادي الملكي المنتقل اليه الصيف المنصرم من فلامنغو (75).

وأظهر إبن الثامنة عشرة قدراته بلعبه دورا في 6 أهداف خلال 5 مشاركات بقميص ريال حتى الآن (هدفان و4 تمريرات حاسمة).

وبعد أن قلص الضيوف الفارق من ركلة جزاء نفذها المغربي ياسين قاسمي في مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (80)، اعاد إيسكو الفارق الى خمسة أهداف بهدفه الشخصي الثاني في اللقاء (83).

ورأى سولاري بعد اللقاء أن "تسجيل 10 أهداف في مباراتين أمر صعب وأنا سعيد بأداء جميع الذين شاركوا اليوم، من أجل المخضرمين ومن أجل خريجي الأكاديمية الذين لعبوا اليوم مباراتهم الرسمية الأولى مع الفريق الأول، كما هو حال (الفارو) فيدالغو و فران (فرانسيسكو) غارسيا (شاركا في الشوط الثاني)".

ولدى سؤاله عن كأس العالم للأندية المقررة في الامارات بين 12 و22 الحالي، أجاب سولاري "ليس لدينا وقت للتفكير في ذلك. لا نعرف منافسينا في المسابقة بعد... نحن حاليا نصب كل تركيزنا على المباراة المقبلة. لدينا ثلاث مباريات مهمة جدا في الدوري المحلي قبل السفر الى أبوظبي، منهما مباراتان في الليغا (هويسكا ورايو فايكانو) ومباراة في دوري أبطال أوروبا (سسكا موسكو الروسي). بعد ذلك سنفكر في بطولة كأس العالم للأندية. إنها مسابقة رائعة وأجدها جميلة جدا".

وكالعادة، يبدأ بطل أوروبا مشاركته في كأس العالم للأندية اعتبارا من الدور نصف النهائي حيث يلتقي الفائز من مباراة كاشيما انتلرز الياباني بطل آسيا وغوادلاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف في 18 كانون الأول/ديسمبر.

كما تأهل الى دور الـ16 ليفانتي بفوزه على لوغو من الدرجة الثانية 2-صفر بعد أن تعادل معه ذهابا 1-1، فيما جدد اتلتيك بلباو تفوقه على مضيفه هويسكا باكتساحه برباعية نظيفة تقاسمها اريتس ادوريتس وايناكي وليامس، وذلك بعد أن تغلب عليه بالنتيجة ذاتها ذهابا.

وبعدما فاز على أرضه ذهابا 2-صفر، تأهل سبورتينغ خيخون ايضا بتعادله مع مضيفه ايبار 2-2، فيما جدد ريال بيتيس تفوقه على ضيفه راسينغ سانتاندر من الدرجة الثالثة بالفوز عليه 4-صفر (1-صفر ذهابا).

واكتمل بذلك عقد دور الـ16، بعدما لحق ريال وليفانتي وبلباو وخيخون وبيتيس ببرشلونة حامل اللقب واتلتيكو مدريد وفالنسيا وخيتافي واسبانيول وليغانيس وجيرونا واشبيلية وفياريال وريال سوسييداد وبلد الوليد.