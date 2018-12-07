العجز التجاري الأميركي بلغ مستوى غير مسبوق منذ 10 سنوات في تشرين الأول/اكتوبر بواردات قياسية

السفينة "هامرسميث بريدج" تفرغ حمولتها من البضائع الصينية التي جلبتها من شنغهاي في مرفأ لونغ بيتش في لوس أنجليس بالولايات المتحدة في 29 أيلول/سبتمبر 2018

سجل العجز التجاري للولايات المتحدة ارتفاعا جديدا في تشرين الأول/اكتوبر الماضي ووصل إلى مستوى غير مسبوق منذ عشر سنوات تحت تأثير واردات قياسية وتراجع في الصادرات.

وتفيد أرقام نشرتها وزارة التجارة الأميركية أن العجز في قطاعي البضائع والخدمات بلغ 55,5 مليار دولار مع تراجع الصادرات بنسبة 0,1 بالمئة إلى 211 مليار دولار، وارتفاع الواردات بنسبة 0,2 بالمئة إلى 266,5 ملياراً.

وهذا العجز أعلى من تقديرات المحللين الذين كانوا يتوقعون أن يبلغ 54,7 مليار دولار.

والعجز في في قطاع البضائع وحده ارتفع بنسبة 9,8 بالمئة عما كان في أيلول/سبتمبر.

وسجل العجز في الميزان التجاري للبضائع مع الصين التي تسعى واشنطن للتوصل الى اتفاق تجاري معها بعد إعلان الهدنة بينهما الأسبوع الماضي، ارتفاعا جديدا في تشرين الأول/أكتوبر ليبلغ 38,18 مليار دولار (+2 بالمئة).

وقالت وزارة التجارة ان العجز مع بكين، غير المصحح وفق التبدلات الفصلية، يعد رقما قياسيا مطلقا.

اشترى الأميركيون في تشرين الأول/أكتوبر كميات أكبر من المواد الاستهلاكية والصيدلانية والسيارات وقطع غيار السيارات. كما اشتروا مزيدا من الخدمات في الخارج، مثل السفر.

في المقابل انخفضت صادرات القطاع الغذائي والمشروبات وكذلك قطاع الطيران المدني الأساسي الذي يرفع تقليديا حجم الصادرات الأميركية.

وبالتراكم على مدى عشرة أشهر، ارتفع العجز لتجاري مع بقية العالم بنسبة 11,4 بالمئة.