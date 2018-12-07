يتوقع أن تستقبل الدورة الـ21 لمعرض قطاع الدواجن في الدار البيضاء، أزيد من 12 ألف زائر من المغرب ومن مختلف دول العالم.
وتشارك مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في هذا الحدث الخاص بتربية الدواجن، باعتبار منظميه القطاع رافعا للأمن الغذائي على الصعيد القاري.
ويسعى مجمع الفوسفاط لتأكيد التزامه بتحديث وتطوير قطاع الدواجن المغربي، باعتباره قطاعا استراتيجيا، وهو ما دفع مكتب الفوسفاط إلى ابتكار منتج “Phospheed”، وهو مكمل غذائي غني بالفوسفور والكالسيوم، مخصص للأعلاف الحيوانية، إذ يحتوي المنتج على العناصر الغذائية الرئيسية التي تعزز بنية عظام الحيوانات وتعجل مسلسل نموها.
شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الفوسفاط يقدم «فوسفيد» في معرض الدواجن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .