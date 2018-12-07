مجمع الفوسفاط يقدم «فوسفيد» في معرض الدواجن

يتوقع أن تستقبل الدورة الـ21 لمعرض قطاع الدواجن في الدار البيضاء، أزيد من 12 ألف زائر من المغرب ومن مختلف دول العالم.

وتشارك مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في هذا الحدث الخاص بتربية الدواجن، باعتبار منظميه القطاع رافعا للأمن الغذائي على الصعيد القاري.

ويسعى مجمع الفوسفاط لتأكيد التزامه بتحديث وتطوير قطاع الدواجن المغربي، باعتباره قطاعا استراتيجيا، وهو ما دفع مكتب الفوسفاط إلى ابتكار منتج “Phospheed”، وهو مكمل غذائي غني بالفوسفور والكالسيوم، مخصص للأعلاف الحيوانية، إذ يحتوي المنتج على العناصر الغذائية الرئيسية التي تعزز بنية عظام الحيوانات وتعجل مسلسل نموها.