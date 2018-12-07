حالة الطقس: عاصف وماطر وثلوج في جبل الشيخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، عاصفا وماطرا، وخاصة في شمالي البلاد ووسطها.

كما يخشى من حدوث سيول وفيضانات، وخاصة في منطقة الأغوار وبرية الخليل وأودية البحر الميت.

وخلال ساعات الليل، بدأت الثلوج تتساقط في جبل الشيخ، في الجولان السوري المحتل، وكانت درجات الحرارة في المنطقة قريبة من الصفر في ساعات صباح اليوم.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة لنهار اليوم والليلة كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 11 – 9، الخالصة (كريات شمونه) 13 – 11، صفد 9 – 8، طبرية 16 – 12، الناصرة 11 – 10، حيفا 16 – 13، يافا 17 – 14، القدس المحتلة 11 – 8، عسقلان 18 – 13، عين جدي (البحر الميت) 24 – 15، بئر السبع 17 – 11، أم رشرش (إيلات) 22 – 12.

كما يتوقع أن يكون البحر هائجا ومائجا، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين مترين وحتى خمسة أمتار. وتهب رياح شديدة فوق البحر تصل سرعتها إلى 75 كيلومترا في الساعة.

أما يوم غد، السبت، فيتوقع أن تتراجع الأمطار تدريجيا، ويحتمل أن تسقط أمطار محلية في شمالي البلاد ووسطها. ويخشى من حدوث سيول في المدن الساحلية. وتبقى درجات الحرارة دون معدلها السنوي لهذا الموسم.

أما يوم الأحد، فيتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية. ويحتمل أن تسقط في ساعات الصباح أمطار محلية في شمالي البلاد وعلى طول الساحل.