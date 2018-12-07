الخليج 365/ بغداد
أعلنت إدارة برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، عن غلق البرج أمام الزوار بسبب المظاهرات المتوقع انطلاقها غدا السبت.
وسيكون من بين المتاحف التي سيتم إغلاقها متحف باريس ومتحف فيكتور هوجو ومتحف باريس للفن الحديث، وسراديب الموتى.
وتأتي تلك التطورات في أعقاب تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوة رئيسية أخرى، الأربعاء، في مواجهة الاحتجاجات التي خرجت على مستوى البلاد ضد حكومته.
أعلنت إدارة برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، عن غلق البرج أمام الزوار بسبب المظاهرات المتوقع انطلاقها غدا السبت.
وقالت ادارة البرج، في حسابها على موقع "تويتر"، إنه سيتم إغلاق ما لا يقل عن 6 متاحف في باريس، السبت، بسبب الاحتجاجات المتوقعة.
وسيكون من بين المتاحف التي سيتم إغلاقها متحف باريس ومتحف فيكتور هوجو ومتحف باريس للفن الحديث، وسراديب الموتى.
وتأتي تلك التطورات في أعقاب تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوة رئيسية أخرى، الأربعاء، في مواجهة الاحتجاجات التي خرجت على مستوى البلاد ضد حكومته.
شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تغلق برج ايفل وستة متاحف بسبب الاحتجاجات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .