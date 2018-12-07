فرنسا تغلق برج ايفل وستة متاحف بسبب الاحتجاجات

الخليج 365/ بغدادأعلنت إدارة برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، عن غلق البرج أمام الزوار بسبب المظاهرات المتوقع انطلاقها غدا السبت.

وقالت ادارة البرج، في حسابها على موقع "تويتر"، إنه سيتم إغلاق ما لا يقل عن 6 متاحف في باريس، السبت، بسبب الاحتجاجات المتوقعة.

وسيكون من بين المتاحف التي سيتم إغلاقها متحف باريس ومتحف فيكتور هوجو ومتحف باريس للفن الحديث، وسراديب الموتى.



وتأتي تلك التطورات في أعقاب تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوة رئيسية أخرى، الأربعاء، في مواجهة الاحتجاجات التي خرجت على مستوى البلاد ضد حكومته.

