شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد عبد العظيم يطالب "النقل" بتوفير لوحات إرشادية بالطرق العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب خالد عبد العظيم، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، هيئة الطرق والكبارى ووزارة النقل وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة التأكد من توافر اللوحات الإرشادية بالطرق العامة، والرئيسية من أجل تيسير حركة المرور، مع التأكد من وجود الخدمات الأخرى من إنارة وتجهيز لموجه المطر.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يجب مراجعة الطرق لما تتعرض له من عملية تخريب تتمثل فى وجود مطبات عشوائية تتسبب فى تآكل الأسفلت فى المساحة البسيطة التى تسبق المطب والتى تليه مباشرة.

وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن الكثيرين يلجأون إلى صنعها أمام محلاتهم التجارية للحد من السرعات الجنونية للدراجات البخارية التى انتشرت فى الآونة الأخيرة، كما أن الأهالى تقوم بصنع المُعيقات الخرسانية بالطرق لحمايتهم من الحوادث، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبة على كل من يضع مطب غير قانونى أمام منزله، والمطالبة بإبلاغ الأحياء على الفور فى حالة وجود أى تعديات مثل ذلك.