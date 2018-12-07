الاخبار: اشكال بين امل والتيار الوطني على الدبلوماسي رقم 2 في برلين

اشارت "الاخبار" الى ان معاون رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى ​الأمم المتحدة​، المستشار بشير عزّام، "ممنوعٌ" من الانتقال من ​نيويورك​ إلى مركز عمله الجديد في البعثة اللبنانية في ​برلين​. فمرسوم نقل عزّام "مُحتجز" في ​وزارة المالية​. والمُشكلة ليست مع الدبلوماسي، بل مع مرجعيته الإدارية، أي ​وزارة الخارجية والمغتربين​. فـ"المالية"، معترضة على تعيين عزّام (فئة ثانية) في ألمانيا، بعد أن كانت ​حركة أمل​ قد طالبت "الخارجية" بتعيين الديبلوماسي حمزة جمّول (الفئة الثالثة)، في برلين، خلفاً للمستشار أحمد سويدان (فئة ثانية).

يبدأ مسؤولون في "الخارجية" بالتوضيح أنّه لا يوجد مركز قنصل في السفارة في برلين، "يُعيّن في كلّ بعثة، إلى جانب السفير، ثلاثة أو أربعة دبلوماسيين. وغالباً، ما يُكلّف الأدنى رتبةً بينهم بمتابعة الشؤون القنصلية داخل السفارة". يطرحون السؤال: "ما معنى دبلوماسي رقم 2 أو 3 في البعثة؟ الأمر يتعلّق بالسفير والمهام التي يوزعها على الديبلوماسيين العاملين معه. فضلاً عن أنّه لا يوجد مركز مُخصّص عُرفاً لطائفة من دون أخرى". ينطلق المسؤولون من هذه النقطة، للقول إنّه "يجب أن يكون في بعثتنا في ألمانيا أكثر من دبلوماسي مُكلفين بمهام مُتنوعة، ويُمكن الإيعاز إلى حمزة جمّول متابعة الشؤون القنصلية، بعد أن يتمّ تعيينه بقرارٍ من الوزير لكونه ينتمي إلى الفئة الثالثة". ليس لدى "الخارجية" مُشكلة في إرسال جمّول إلى برلين، خصوصاً أنّ الغاية من تعيين بشير عزّام في ألمانيا، "ليست التعامل مع الجالية وما يتطلبه العمل القنصلي، بل تفعيل التواصل مع ​السلطات الألمانية​، من أجل توضيح كلّ الملفات العالقة في حال وُجدت، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية. الخبرة التي اكتسبها عزّام من عمله في نيويورك، تُخوّله لعب هذا الدور". والنقطة التي يطرحها المسؤولون هي أنّه لا يجوز لوزير المال أن يوقف مرسوماً، "فرقابته مالية. هل المرسوم غير مستوفي الشروط حتى يحفظه؟".

ليست وزارة المال، حقيبة "عادية"، بالنسبة إلى حركة أمل. تقول مصادرها إنّ "المالية وزارة سيادية، ولم يُناضل رئيس ​مجلس النواب​ نبيه برّي للحصول على التوقيع الرابع، حتى يتحول وزير المال إلى مُجرّد باشكاتب". تعتبر مصادر حركة أمل أنّ "التعيين في برلين لم يُنسّق معنا. كلّ البعثات موزعة طائفياً. لماذا في أفريقيا حصلت ​الطائفة الشيعية​ على ثلاث سفارات؟ بسبب الجالية". انطلاقاً من هنا، أتت المطالبة بأن يكون "الرقم 2" في برلين من حصّة حركة أمل، "وبعيداً من تفاصيل التسمية، أي شخص يستلم المهام القنصلية، يُطلق عليه لقب قنصل أياً تكن فئته الوظيفية". تُصرّ حركة أمل على أن يكون حمزة جمّول قائماً بالأعمال في برلين، "وحتى نتجه في المستقبل إلى المطالبة بمركز السفير في ألمانيا". ألا تقبلون إذاً بتعيين بشير عزّام وحمزة جمّول، على أن يُكلّف الثاني بالشؤون القنصلية؟ تعود المصادر إلى يوم كان رامز دمشقية سفيراً لدى ألمانيا، "وكان من المفترض أن يكون وسيم إبراهيم الرقم 2 في السفارة ومُكلفاً بالشؤون القنصلية. ولكن بسبب خلافات بين دمشقية وإبراهيم، عُزل الأخير وسُلّمت مهامه لـ(مدير مكتب وزير الخارجية حالياً) ​هادي هاشم​". ما يُخشى منه حالياً، "حصول تطورات ما، تؤدي إلى تدهور العلاقة بيننا (حركة أمل) وبين السفير مصطفى أديب، أو يُعقد اتفاق بين الأخير وبشير عزّام على حساب حمزة جمّول". والحلّ؟ "الموضوع سياسي"، بالنسبة إلى حركة أمل التي لا تريد التنازل، تماماً كما تُصرّ وزارة الخارجية على إرسال أكثر من دبلوماسي إلى برلين، وفي مقدمهم بشير عزّام.