الفالح: السعودية غير واثقة من امكان التوصل لاتفاق حول خفض انتاج النفط

أكد وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​ أن "السيناريو الرئيسي هو خفض إنتاج ​النفط​ بمقدار مليون برميل يوميا"، مشيراً إلى أن "​السعودية​ غير واثقة من امكان التوصل إلى اتفاق حول خفض انتاج النفط".

وأعرب الفالح عن عدم ثقته في أن تنجح دول المنظمة والدول المنتجة من خارجها باتخاذ قرار شامل شأن خفض الإنتاج، نظرا لعدم معرفتها بما إذا كانت روسيا ستوافق على القرار، مشيراً إلى "أنني لم أتناقش مع روسيا بعد".