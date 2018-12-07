الأمم المتحدة: حل قضية الصحراء سلميا ممكن

أعلنت ​الأمم المتحدة​ عن "إمكانية التوصل إلى "حل سلمي" لقضية الصحراء في جنيف ، والاتفاق على عقد اجتماع جديد في 2019"، مشيرةً إلى أنه "بناء على مناقشاتنا، من الواضح بالنسبة لي أنه لن يستفيد أحد من استمرار الوضع الراهن".

وأكدت "وجود مخطط لعقد جولة جديدة من المناقشات في الإطار ذاته في الربع الأول من عام 2019".