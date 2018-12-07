كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال قوي يضرب جزر لويالتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضرب زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر جزر لويالتي قرب كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادي.
وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 26 كيلو مترا وعلى بعد نحو 189 كيلو مترا شرقي وجنوب شرقي تاديني في جزر لويالتي.
في حين لم تصدر تحذيرات من مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي.
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