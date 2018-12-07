كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يختار هيذر ناورت مندوبة لبلاده لدى الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، لتكون مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وكانت نيكي هيلي مندوبة واشنطن، قد أعلنت استقالتها في أكتوبر الماضي بعد أن شغلت المنصب لمدة 18 شهرا.

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