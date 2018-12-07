أعلنت شركة گوگل عن اختياراتها لأفضل تطبيقات الهواتف الذكية، مانحة تطبيق “دروبس” (DROPS) لتعلم اللغات لقب أفضل تطبيق في 2018، ويتيح التطبيق تعلم 31 لغة مختلفة، فيما حصلت لعبة PBUG على لقب أفضل لعبة في هذا العام.
وصنفت گوگل قائمة تفضيلاتها إلى عدة أقسام، فمنها التطبيقات الأكثر إمتاعا، والتي جاء في صدارته تطبيق Vimage، الذي يسمح بتحويل الصور الشخصية إلى صور متحركة، كما أدرجت گوگل قائمة خاصة بما سمته “الكنوز المخفية أو التطبيقات غير الرائجة”، والذي تصدر فيه تطبيق Slowly القائمة، وهو تطبيق خاص بالتواصل مع الأصدقاء والمعارف عن بعد. وتضمنت قائمات شركة گوگل كذلك تصنيفا خاصا اسمه “تطوير الذات”، والذي جاء في مقدمته تطبيق “ميمو” الذي يتيح تعلم كتابة الأكواد، وفي المركز الثاني تطبيق “10%Happier”، الذي يقدم لمستعمليه حلولا بسيطة للتأمل والاسترخاء. وجاء تطبيق Tasty للطبخ في المركز الأول في لائحة تطبيقات “المساعد اليومي”، وفي المركز الثاني جاء تطبيق Otter Voice Notes، أما تطبيق يوتوب تي في كان الأفضل بين اختيارات المستخدمين.
شكرا لقرائتكم خبر عن گوگل تكشف عن أفضل التطبيقات في 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .