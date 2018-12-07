گوگل تكشف عن أفضل التطبيقات في 2018

أعلنت شركة گوگل عن اختياراتها لأفضل تطبيقات الهواتف الذكية، مانحة تطبيق “دروبس” (DROPS) لتعلم اللغات لقب أفضل تطبيق في 2018، ويتيح التطبيق تعلم 31 لغة مختلفة، فيما حصلت لعبة PBUG على لقب أفضل لعبة في هذا العام.

وصنفت گوگل قائمة تفضيلاتها إلى عدة أقسام، فمنها التطبيقات الأكثر إمتاعا، والتي جاء في صدارته تطبيق Vimage، الذي يسمح بتحويل الصور الشخصية إلى صور متحركة، كما أدرجت گوگل قائمة خاصة بما سمته “الكنوز المخفية أو التطبيقات غير الرائجة”، والذي تصدر فيه تطبيق Slowly القائمة، وهو تطبيق خاص بالتواصل مع الأصدقاء والمعارف عن بعد. وتضمنت قائمات شركة گوگل كذلك تصنيفا خاصا اسمه “تطوير الذات”، والذي جاء في مقدمته تطبيق “ميمو” الذي يتيح تعلم كتابة الأكواد، وفي المركز الثاني تطبيق “10%Happier”، الذي يقدم لمستعمليه حلولا بسيطة للتأمل والاسترخاء. وجاء تطبيق Tasty للطبخ في المركز الأول في لائحة تطبيقات “المساعد اليومي”، وفي المركز الثاني جاء تطبيق Otter Voice Notes، أما تطبيق يوتوب تي في كان الأفضل بين اختيارات المستخدمين.