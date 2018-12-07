الإعلان عن ناورت المندوبة الجديدة لواشنطن في الأمم المتحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وسائل إعلام أميركية، يوم أمس الخميس، إن الرئيس، دونالد ترامب، سيعلن، الجمعة، عن تعيين المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، مندوبة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وقالت شبكة "CNN"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، إنه سيتم الإعلان عن تعيين ناورت، الصحفية السابقة في قناة ""فوكس نيوز، اليوم الجمعة.

يشار إلى أن ناورت ستحل في هذا المنصب محل نيكي هايلي، المندوبة الأميركية الحالية في الأمم المتحدة، والتي أعلنت في أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي استقالتها على نحو مفاجئ.

والشهر الماضي قال ترامب إنّه ينظر "على نحو جاد" بتعيين ناورت في هذا المنصب، مضيفا أمام وسائل الإعلام "هي ممتازة. إنها إلى جانبنا منذ فترة طويلة. إنها تدعمنا منذ وقت طويل".