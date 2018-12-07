شكرا لقرائتكم ميليشيات الحوثي تتفاوض في السويد وتصعّد في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بالتزامن مع انطلاق محادثات العاصمة السويدية ستوكهولم، واستمرار الحوثيين في عرقلتها ومحاولة القفز على إجراءات بناء الثقة المفقودة وفق أجندتهم، خرقت الميليشيات الهدنة المعلنة في الحديدة، واستهدفت بقذائف الهاون والمدفعية مركز سيتي ماكس التجاري، ما أسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل، وفق مصادر محلية.

واتسعت دائرة العنف لتشمل عدداً من منازل المدنيين، التي قصفها الانقلابيون بقذائف الهاون وبشكل عشوائي في مديرية التحيتا، ما أدى إلى تدميرها ونهب محتوياتها.

ويبدو أن الحوثيين يراهنون على تأزيم الوضع لإحراج الحكومة الشرعية ودول التحالف أمام المجموعة الدولية، التي تضغط في محافل كثيرة باتجاه وقف الحرب في اليمن.

وفي هذا الاتجاه، اتهم المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، الانقلابيين بعرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى المدنيين الذين دمرتهم الحرب في مناطق مختلفة من البلاد، موضحاً أن الوكالة الدولية تعاني من حجب الحوثيين لمعداتها وأجهزتها وأن الوضع في اليمن بات يائساً جداً.