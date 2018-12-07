شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام الصافى يتقدم بطلب إحاطة لتطوير الشهر العقارى فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب عصام الصافى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى مساعد وزير العدل بشأن توفير موظفين للشهر العقارى فى عدد من مراكز محافظة البحيرة على رأسها مركز أبو المطامير.

وقال عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن العديد من مراكز الشهر العقارى ما زالت تعمل بطريقة الورق والدفاتر، فى وقت يكون فيه المواطنين بالطوابير أمام الشهر العقارى لقضاء مصالحهم.

ولفت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أنه يطالب خلال طلب الإطاحة بضرورة تطوير تلك المراكز، وتقديم أحدث الأجهزة لها سرعة تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير عدد كبير من الموظفين بها.