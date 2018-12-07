خوري: ما من منطقة مستثناة من إجراءات وزارة الإقتصاد ومراقبتها

أكد وزير الإقتصاد في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​رائد خوري​، خلال حديث تلفزيوني، أن "ما من منطقة مستثناة من إجراءات الوزارة ومراقبتها"، مشيراً إلى أن "هناك أكثر من 70 ضبطاً سطّروا في منطقة ​الضاحية الجنوبية​".

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