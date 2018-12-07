الراي: يجري طرح إسم عثمان مجذوب كممثل للثاء التشاوري

علمت صحيفة "الراي" الكويتية انه "يجري طرح اسم عثمان مجذوب كممثل محتمل عن نواب "اللقاء التشاوري" على ان يكون من حصة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في حال اقتصرت التشكيلة الحكومية على 30 وزيراً".

ورأت أوساط سياسية أن "بحال لم تنجح المساعي المتجددة في استيلاد ​الحكومة​ كـ "عيدية" قبل ​السنة​ الجديدة، فإن ​لبنان​ سيجد نفسه يلاقي استحقاقات مهمة بسلطة ناقصة وأبرزها ​القمة العربية​ التنموية التي يستضيفها في كانون الثاني المقبل".