الراي: يجري طرح إسم عثمان مجذوب كممثل للثاء التشاوري

علمت صحيفة "الراي" الكويتية انه "يجري طرح اسم عثمان مجذوب كممثل محتمل عن نواب "اللقاء التشاوري" على ان يكون من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون في حال اقتصرت التشكيلة الحكومية على 30 وزيراً".
ورأت أوساط سياسية أن "بحال لم تنجح المساعي المتجددة في استيلاد الحكومة كـ "عيدية" قبل السنة الجديدة، فإن لبنان سيجد نفسه يلاقي استحقاقات مهمة بسلطة ناقصة وأبرزها القمة العربية التنموية التي يستضيفها في كانون الثاني المقبل".
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