"غرفة السياحة" تعلن 4 خطوات للقضاء على سماسرة الحج والعمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن موسم العمرة يتحرك بشكل طيب، بعد البداية الضعيفة في أول الموسم، وبدأ المواطنون يشعرون بوجود العمرة بشكل حقيقي بعد سفر عدد من المعتمرين لأداء المناسك.

وأوضح السيسي لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الشركات تواجه مشكلة السماسرة في الحج والعمرة، وهذا الملف يحتاج مزيدا من الوقت للقضاء عليهم، قائلا: "سكتة طويلة شوية، وعشان نقضي على السماسرة يجب حل المشكلة أولا".

وعرض نائب رئيس غرفة الشركات، خطوات القضاء على السماسرة:

ـ تقديم التوعية الكاملة للشركات والمواطنين للقضاء على السماسرة.

ـ حلول وبدائل وأفكار جديدة للعملاء والشركات والربط بينهم لتيسير عملية التجسيل في الحج والعمرة.

ـ توفير آلية إلكترونية للتواصل بين الشركات السياحية والعملاء بشكل معين للقضاء على السمسار.

ـ وضع العمل في العلاقات في إطار قانوني على أن يأتي بعد ذلك القضاء على السماسرة.

وكانت غرفة شركات السياحة، حذرت مرارا وتكررا الراغبين في أداء مناسك العمرة أو فريضة الحج، من التعامل مع السماسرة والتوجه مباشرة إلى أقرب شركة سياحة بالقاهرة أو المحافظات، موضحة أن السمسار لا يمثل أي وضع قانوني في المنظومة.

ويعرف السمسار في الحج والعمرة، بأنه وسيط بين الشركة والعميل نظير مقابل مادي معين أو الحصول على تأشيرة مجانية حسب الاتفاق مع الشركة، وينقسم السماسرة، إلى نوعين أولها: هو النوع المطلوب ويكون بمثابة أفراد تسويق للشركة لجلب العملاء ولهم راتب محدد شهريا كالموظفين فى الشركة.

والنوع الثاني، يشترط على الشركات نسبة محددة من الأرباح وغيرها من المطالب التي توصف بـ”الاستبدادية” وللأسف القطاع الريفي والمناطق الشعبية ومحدودي الدخل يعتمد على السمسار فى الحج والعمرة وفقا لاتفاق مع الشركات لجلب العملاء ويثق في السمسار عن طريق سماسرة أخرى له بعكس التعامل مع الشركات الكبرى والطبقه المتوسطة.