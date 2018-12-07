محافظ جنوب سيناء يشاهد عرضا للفن التشكيلي للمشاركين في "بينالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أشرف سويلم:

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عرضا حيا للرسم التشكيلي، وأدى الفنان العالمي جمال مليكه، و50 فنانًا من أوروبا ومصر عرضا بالرسومات التشكيلية ضمن فعاليات بينالي شرم الشيخ الدولي الثالث للفنون بشرم الشيخ.

وأعلن المحافظ إقامة البينالي الرابع بشرم الشيخ في نفس الموعد من العام القادم، مضيفا، أنه يجرى تكريم الفنانين والفائزين في ختام البينالي مساء الجمعه 7 ديسمبر 2018.

من جانبه قدم الدكتور جمال مليكة، الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء الذي يرعيى بينالي شرم الشيخ لعامه الثالث على التوالي.

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