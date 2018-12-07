شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلمانى للحكومة حول خطتها للقضاء على ظاهرة تراكم القمامة بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب جمال كوش عضو مجلس النواب، إنه تقدم بسؤال إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بخصوص خطة الحكومة للقضاء على ظاهرة تراكم القمامة فى جميع انحاء مصر وخاصة فى محافظة القليوبية وتحديدا فى مركز بنها.

وأضاف كوش فى تصريح لــ" الخليج 365" أن القمامة أصبحت تمثل خطرا كبيرا يجب الانتباه إليه فى الفترة المقبلة والعمل على مواجهته من خلال تكاتف كافة الأجهزة والوزارات المعنية حتي يتم القضاء على تلك الظاهرة وتوفير حياة أمنة للمواطنين بعيدا عن الأوبئة .

وطالب عضو مجلس النواب بإحالة السؤال إلى اللجنة المختصة للمناقشة فى حضور المسئولين، لوضع خطة عاجلة لمواجهة ظاهرة تراكم القمامة .