توقعات الأبراج ليوم December 7, 2018

برج الحمل
مهنياً: القمر الجديد في برجك مناسب جداً، ويعلن عن تعاون يحصل مع بعض الجماعات، وعن مساعدة تأتيك في الوقت المناسب
عاطفياً: تعيش جواً ضاغطاً جداً على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية والتحمّل
صحياً: عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من المشاكل التي واجهتك
برج الثور
مهنياً: القمر الجديد في برج القوس يعرضك لمسألة مالية عابرة ربما ولكنها تستأثر باهتمامك
عاطفياً: لا تخشَ رد فعل الشريك تجاه مواقفك، فهو مستعد لدعمك على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بك
صحياً: بعدما عانيت سابقاً مضاعفات المرض بسبب إهمال وضعك الصحي، تأخذ العبرة لتفادي تكرار التجربة
برج الجوزاء
مهنياً: ابتعد عن كل انواع المضاربات المالية أو المواجهات أوتوقيع اي عقود، واجه بشجاعة بعض المستجدات، لكن لا تعرّض نفسك للخطر
عاطفياً: تحظى بلقاء شخص مميز، وتواجه في المقابل الكثير من الغيرة وتحاول أن تتخطاها بأسرع ما يمكن
صحياً: تعتقد أن كل ما تقوم به على الصعيد الرياضي غير مفيد، لكنك سرعان ما تغير رأيك
برج السرطان
مهنياً: القمر الجديد في برج القوس يركّز الضوء على عملك كما على تصرّفاتك، ومسؤولياتك كبيرة تزداد يوماً بعد يوم
عاطفياً: تعبر عن مشاعرك للشريك، ويسهل الإحساس المتبادل التفاهم والتوصل إلى نقاط مشتركة كثيرة
صحياً: تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك المعهود ونظّم بعض الرحلات الترفيهية
برج الأسد
مهنياً: القمر الجديد في برج القوس يزيدك ثقة بالنفس، لكنه يجعلك متباهياً عنجهياً، فحاذر، لا تقع فريسة بعض المديح والتملق
عاطفياً: تأسر القلوب بسحرك الذي يتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم وبوحهم، وتُحاط بالاهتمام والرعاية والمحبة وتحاصرك الدعوات من كل جهة
صحياً: تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة، فترتاح نفسياً
برج العذراء
مهنياً: القمر الجديد في برج القوس يعاكس نبتون في الحوت، يحيي قضية علاقة مهنية أو شخصية تزعجك ويجعلك مجبراً على الإذعان لبعض الشروط
عاطفياً: يوم من البرودة في العلاقة بالشريك، لكن الأيام المقبلة تشهد تبدلاً سريعاً نحو مزيد من التواصل الإيجابي
صحياً: إختر ما يناسبك من الاقتراحات المطروحة أمامك لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي
برج الميزان
مهنياً: القمر الجديد في برج القوس يدفعك إلى بعض النشاطات المفاجئة والجريئة ويشير إلى هبات في حياتك المهنية ونقاشات حامية
عاطفياً: مشكلات بسيطة لا تعيق تطوّر العلاقة مع الشريك، وتكون الحلول سهلة وبسيطة اكثر من المتوقع
صحياً: إصابة أحد أفراد الأسرة بوعكة صحية بسيط تقلقك بعض الشيء وترهق أعصابك فترة قصيرة
برج العقرب
مهنياً: يلتقي مارس مع نبتون وقد يولدان بعض الظروف المربكة لكنهما يشيران في الوقت نفسه إلى حلم تريد أن تحققه
عاطفياً: ابتداء من هذا اليوم تقرر المضي إلى الأخير في العلاقة التي أقمتها مع شخص كنت تتردد في الاستمرار معه
صحياً: استشر خبير تغذية، فهو وحده القادر على تخليصك من السمنة بطريقة صحيحة
برج القوس
مهنياً: يركّز هذا اليوم على قضايا مهنية وعائلية متداخلة بعضها ببعض، ويشير إلى بعض النجاحات المهمة
عاطفياً: الشريك إنسان حسّاس ورومانسي وحنون، لا تجعله يفقد أياً منها بسبب تصرفك معه
صحياً: أصغ إلى النصائح ولا تفرض رأياً أو تجازف باستقرارك النفسي والصحي
برج الجدي
مهنياً: القمر الجديد في برج القوس قد يعرضك لبعض الاحتكاكات مع أشخاص في السلطة، حاذر التلفظ بكلام يمكن أن ينقلب عليك
عاطفياً: انتبه من نزاعات شخصية تطرأ مع الحبيب، قد يؤخذ عليك إغواء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك
صحياً: حدّد الخطوات التي ستتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلباً عليك
برج الدلو
مهنياً: القمر الجديد في برج القوس يولد آمالاً كبرى ويتحدث عن إنجازات، ويبتسم لك الحظ ويطمئن بالك، ولن تترك منافساً يهزمك
عاطفياً: بادر إلى مصارحة الشريك بما يراودك من أفكار، فالصراحة تعبّد الطريق أمامكما نحو خطوات مستقبلية واثقة
صحياً: لا تكن متذمراً من القيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك
برج الحوت
مهنياً: القمر الجديد في برج القوس يحذر من بعض الخداع أو من عملية احتيال، ابقَ حذراً في كل الاحوال
عاطفياً: لحسن الحظ تتمتّع بقدرات فائقة على التصرّف في هذه الأثناء وبوعي أكيد لاستدراك بعض التطورات السلبية
صحياً: إنسحب من مكان يشعرك بالخطر على صحتك ولا تتورّط بجديد، هنالك من يخدعك أو يحضّر لك مكيدة
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