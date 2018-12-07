عبدالفتاح يكشف واقعة تلاعب غريبة في «الدرجة الثانية»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:١٠ ص
عصام عبدالفتاح
كشف عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، عن واقعة تلاعب غريبة لأحد الحكام في دوري الدرجة الثانية، موضحًا أن الحكم قام بإحضار لاعب ألعاب قوى بدلًا منه لخوض اختبارات اللياقة البدنية. وأشار عبدالفتاح، خلال لقائه بحلقة الخميس من برنامج «ملعب ON» على قناة «ON sport»، إلى أن لجنة الحكام تعمل بنظام دقيق للغاية في مثل هذه الاختبارات، وهو ما ساعد في اكتشاف تلاعب الحكم، مشددًا أنه تم تحويله فورًا للجنة القيم والانضباط، لأن مثل هذه التصرفات غير مقبولة على الإطلاق، وسيتم التعامل معها بالاقصاء نهائيًا من المنظومة.
وأكد رئيس لجنة الحكام، أن منصبه كقائد للمنظومة يجعله مطالبا بالدفاع عن الحكام، لكن ذلك لا يمنع من محاسبة المخطئين، مضيفًا أن اللجنة ستشهد بعض الإضافات في الفترة المقبلة لتطوير مستوى التحكيم بشكل أكبر.وعن رده على تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إنه لم يخطئ ومقتنع بتصرفه بنسبة 100%،
وأكد رئيس لجنة الحكام، أن منصبه كقائد للمنظومة يجعله مطالبا بالدفاع عن الحكام، لكن ذلك لا يمنع من محاسبة المخطئين، مضيفًا أن اللجنة ستشهد بعض الإضافات في الفترة المقبلة لتطوير مستوى التحكيم بشكل أكبر.
وعن رده على تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إنه لم يخطئ ومقتنع بتصرفه بنسبة 100%، خاصة أن البعض يعتقد أن لجنة الحكام ضعيفة، لكن ذلك لا يمنع منح الحق لأصحابه في جميع الحالات.
كان عبدالحفيظ، قد طالب لجنة الحكام، واتحاد الكرة، ساخرًا باستعارة علي صباح عداي، حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، التي أقيمت الجمعة الماضي، في كأس زايد للأندية الأبطال معلقًا: «على الأقل هنشوف مباريات بدون ركلات جزاء».
وأضاف: «لا يوجد شك في قدرات جهاد جريشة، ومحمود البنا، لكن هل يعقل أن الأخير لم يقُم بإدارة أي مباريات للزمالك هذا الموسم؟».
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