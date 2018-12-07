انت الان تتابع سر غياب جريشة والبنا عن مباريات الزمالك (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٤٦ ص

عصام عبدالفتاح

علق عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، على تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بشأن إسناد إدارة معظم مباريات نادي الزمالك لأربعة حكام فقط، وعدم إدارة الحكم محمود البنا لأي من مباريات للفريق الأبيض، وإسناد مباراة فقط لجهاد جريشة. وأوضح عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية، بحلقة الخميس من برنامج «ملعب ON» على قناة «ON sport»، أن الخطأ الذي ارتكبه جهاد جريشة قبل عامين في مباراة الزمالك ومصر المقاصة، بعدم احتساب ركلة جزاء رغم لمس الكرة الواضح ليد أحمد سامي، مدافع الفريق الفيومي، تسبب في إيقاف بطولة الدوري لمدة 4 أشهر حينها».

وأضاف: «لذلك لم يكن من المنطقي إسناد مباريات الزمالك له، وأن ذلك سيتم تجاه أي موقف مشابه في كل دوريات العالم».وأقسم رئيس لجنة الحكام، أن محمود البنا كان مقررًا إدارته لمباراة الزمالك وبيراميدز، التي تم تأجيلها، ومن المنتظر أن يقوم بإدارة مباريات للفريق الأبيض، ونفس الحال لجهاد جريشة وجميع الحكام المصريين.كان