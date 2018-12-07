شكرا لقرائتكم خبر عن إخواني سابق: قيادات الجماعة يدفعون أموالا مقابل ظهورهم على قنوات الغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق والخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تسعى فى الفترة الحالية الظهور بشكل كبير فى قنوات ووسائل الإعلام الغربية من أجل التأثير من خلال هذه الوسائل بعد فشلها فى قنواتها التى تبث من تركيا.

وأضاف القيادى الإخوانى السابق فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الجماعة الإرهابية تخصص ميزانية كاملة لدفعها لوسائل الإعلام الغربية لظهور قاداتها أو توصيل رسائل معينة من خلال هذه الوسائل لمحاولة التأثير على الدولة المصرية.

وتابع أن الجماعة الإرهابية تمول وتدفع مقابل ظهور قاداتها على هذه القنوات، والتى كان أخرها ظهور الأمين العام للجماعة عبر قناة أوروبية ، لافتا أن هناك تنسيق دائم يحدث بينهم وبين القنوات الغربية ومختلف المواقع لكتابة المقالات والأخبار المفبركة وغيرها ضمن خطة الجماعة فى الوقت الحالى للتأثير من خلال هذه القنوات والمواقع على الدولة المصرية .