بالفيديو.. قطر تستفز السعودية وتمول إنتاج فيلم عن جمال خاشقجي

كتبت - منة الله جمال : يتواجد الممثل والمخرج الأمريكي شون بن في العاصمة التركية اسطنبول؛ لتصوير فيلم وثائقي عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فهو معروف بنشاطه السياسي.

تفاصيل تصوير شون بن فيلم جمال خاشقجي لاقت فكرة تصوير الحائز على جائزتي أوسكار العالمي شون بن فيلمًا عن جمال خاشجقي قبولًا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن آخرين أكدوا أن قطر وراء فكرة تصوير الفيلم دعمًا وتمويلًا؛ لقرب النجم الأمريكي من العائلة المالكة في دولة قطر.

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