نقل نعش "بوش الأب" إلى تكساس استعدادا لدفنه

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - د ب أ:

نُقل نعش يحمل جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج إتش دبليو بوش (الأب)، على متن قطار إلى ولاية تكساس حيث سيوارى الثرى.

وحمل القطار، المزين بالعلم الأمريكي ويحمل عبارة "تراث يدعو للفخر ومستقبل قوي"، النعش المغطى بالعلم، ويظهر من خلف لوح زجاجي، إلى تكساس لدفنه.

واصطفت الجماهير على طول مسار القطار لوداع الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الذي توفي يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 94 عاما.

وأظهرت لقطات وصور، أشخاصا يلوحون بالعلم الأمريكي أثناء مرور القطار عبر بلدات صغيرة في تكساس في الرحلة الأخيرة للرئيس الأسبق.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ وفاة الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور في عام 1969، التي يتم فيها تشييع رئيس سابق على متن قطار إلى مثواه الأخير.

وعزفت الفرق العسكرية الأغاني الوطنية لدى وصول النعش على متن القطار، بعد مراسم جنازة رسمية استغرقت ثلاثة أيام.

ومن المقرر دفن بوش بجوار زوجته، باربرا، التي توفيت في أبريل الماضي عن عمر ناهز 92عاما، وابنتهما روبين التي توفيت عام 1953 عن ثلاثة أعوام جراء إصابتها بسرطان الدم.