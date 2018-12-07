اليسار الفرنسي يندد بفيديو بشأن اعتقال عشرات من طلاب مدرسة ثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - د ب أ:

أثار مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع النطاق في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعشرات الشبان يتم اعتقالهم خارج مدرسة وهم راكعون في صفوف وأيديهم خلف رؤوسهم وحولهم قوات الأمن، غضب ساسة يساريين في البلاد.

ووصف مرشح الرئاسة السابق عن الحزب الاشتراكي، بينوا آمون، مقطع الفيديو عبر تويتر بأنه "تقشعر له الأبدان، وغير مقبول".

وقال: "ما الذي يمكن أن تحصده السلطات إلا الغضب؟".

وكتبت ماتيلدا بانو، من حزب "فرنسا التي لا تقهر" اليساري الراديكالي عبر تويتر: "إن جعل طلاب مدرسة ثانوية يركعون وأيديهم على رؤوسهم ، محاطين برجال الدرك (الأمن)، يُعاملون كمنظمة إرهابية - هل تلك هي أساليبكم الجديدة؟".

وقال مصدر بالشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الفيديو حقيقي وأظهر اعتقال أكثر من 140 شابا بعد أعمال تخريب في مدينة مانت لا جولي بالقرب من باريس.