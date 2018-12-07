الأسبوع المقبل.. مشكلات "صوت القاهرة وبسكو مصر" في "قوى عاملة النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان بشأن ما يحدث جراء توقف العمل بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام وما تبعه من ضياع لحقوق العاملين نتيجة توزيعهم بشكل غير قانوني على قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام.

كما تناقش يوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغني؛ بشأن أوضاع عمال شركة بسكو مصر وتعنت إدارة الشركة في عدم صرف مستحقات العاملين، وكذلك التعسف في فصل بعض العاملين.

ويوم الثلاثاء يستمع الأعضاء لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن خطط الوزارة فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة وما يصدر عن الوزارة من بيانات، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التي تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.