كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 قتلى حصيلة انفجار مصنع في الدومينيكان حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الذى وقع داخل مصنع للبلاستيك فى جمهورية الدومينيكان، إلى 5 أشخاص وفي حين ما تزال السلطات تبحث عن مفقود واحد على الأقل.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم، نقلاً عن جهاز الخدمة الصحية الوطنى، أن عدد المصابين ارتفع إلى 66 شخصاً من بينهم 5 أشخاص فى حالة صحية حرجة إثر انفجار أمس الأربعاء ، وأشارت (إيه بى سى نيوز) إلى أن من بين العدد الكلى للمصابين 13 طفلاً كانوا فى مدرسة مجاورة.

ونجا عدد كبير من العمال فى المصنع من الإصابة فى الحادث بسبب اتباعهم لإجراءات الأمان فى الموقع.

وكان 3 أشخاص قد لقوا مصرعهم أمس الأربعاء إثر الانفجار الذى وقع فى العاصمة سانتو دومينجو نتيجة انفجار غلاية المصنع وأسفر عن جرح 44 شخصا آخرين آنذاك.

وأشار متحدث صحى فى سانتو دومينجو الى أن هناك 13 طفلا من بين المصابين فى الحادث ، حيث كانوا فى انتظار دخول مدرستهم الواقعة قبالة المصنع.