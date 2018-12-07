كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية: نشر 89 ألفا من رجال الأمن استعدادًا لتظاهرات السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الشرطة الفرنسية أنه سيتم نشر 89 ألفا من رجال الأمن فى أنحاء فرنسا، كما سيتم نشر عربات مدرعة فى الشوارع، استعدادًا لاحتجاجات السبت. وقال رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، إنهم سيواجهون من يريد التدمير والخراب للبلاد بكل وسائل كبح جماحهم. وأضاف فيليب أنه سيتم استخدام نحو عشر عربات مدرعة تابعة لقوات الدرك وهى المرة الأولى التى تستخدم فيها تلك العربات منذ عام 2005 عندما اندلعت أعمال شغب فى ضواحى باريس.

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