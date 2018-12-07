كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قوات سوريا الديمقراطية تحرر 300 مدني من سكان السوسة وهجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت فضائية "روسيا اليوم" عن مراسلها في سوريا خبرًا يفيد، بتحرير قوات سوريا الديمقراطية 300 مدني من سكان السوسة وهجين شرق دير الزور خلال عملية خاصة.

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