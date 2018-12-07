بعد فشل أوبر.. تطبيق «Heetch” يحصل على ترخيص قانوني لسيارات الأجرة في البيضاء

بعد شد وجذب دام عدة سنوات بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة التقليدية والتطبيقات الذكية للنقل الخاص عبر سيارات الأجرة، تمكن تطبيق شركة «هيتش» من انتزاع ترخيص قانوني لمزاولة مهامه في ولاية الدار البيضاء الكبرى، بعدما فشلت في ذلك تطبيقات سابقة على غرار تطبيقي «كريم» و«أوبر».

وأعلنت الشركة، في ندوة صحافية عقدتها بالمناسبة، أن هذا الاتفاق جاء بعد نقاش استمر قرابة عام كامل مع المسؤولين المحليين والفاعلين النقابيين الممثلين للاتحاد المغربي للشغل، ويرمي بالأساس إلى «الاستجابة لتطلعات السكان في ما يخص النقل عبر سيارات الأجرة».

وفي هذا الإطار، أبرز الصديق بوجعرة، الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ«أخبار اليوم»، أن الاتفاق الذي وقع مع التطبيق المذكور هدفه حلحلة معضلة النقل في البيضاء، بعد صراع طويل بين مهنيي القطاع وأصحاب «النقل السري»، دام أكثر من سنتين بسبب المنافسة الشرسة التي خلقها.