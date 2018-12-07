شكرا لقرائتكم ترمب يختار المتحدثة باسم الخارجية مندوبة للأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وكالة بلومبرغ الخميس نقلا عن ثلاثة مصادر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اختار المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت لتكون مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وأعلنت مندوبة واشنطن المنتهية ولايتها نيكي هيلي استقالتها في أكتوبر تشرين الأول بعد أن شغلت المنصب لمدة 18 شهرا.

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