انت الان تتابع امير مرتضى: لن ننزل بمستوانا لنرد على سيد عبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٥ ص

أمير مرتضى منصور

أعرب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن دهشته من تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن الزمالك، معلقًا: «من الواضح حتى الآن أنه لا يعرف مهامه الحالية كمدير للكرة، ويعتقد أنه لا يزال يعمل في قناة الأهلي». وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن تصريحات عبدالحفيظ لا تتناسب نهائيا مع وضعه الحالي، وأنه يحاول إثارة وافتعال أزمة مع مسئولي القلعة البيضاء من خلال تصريحات غير مسئولة، متمًا: «إدارة الزمالك أكبر من الرد على مثل تلك التصريحات التي لا تمت للروح الرياضية بأي صلة على الإطلاق».

وتابع: «سيد عبدالحفيظ مطالب بمراجعة تصريحاته جيدا، خاصة وأن الزمالك لن يصمت طويلا على مثل التصرفات التي تهدف لإثارة فتنة كروية بين الجماهير». وأكد مرتضى، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ونائبه العامرى فاروق، من المفترض أنهما مسئولان عن التصريحات، وهذه ليست مهمة مدير الكرة الذى يخرج بعد