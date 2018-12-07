شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضا البلتاجى يطالب بمد مترو الانفاق لمدينة 15 مايو والتبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم رضا البلتاجى ، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان ، بطلب مناقشة عامة إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير النقل د هشام عرفات لتوضيح سياسة الحكومة حول إمكانية مد خط المترو من حلوان إلى مدينتى ١٥مايو والتبين.

وأشار البلتاجى ، فى بيان له اليوم، أن مناطق العزبة البحرية والقبلية وأحياء عرب راشد وعرب غنيم وحلوان البلد وكفر العلو تشهد كثافات سكانية، حيث ضاقت الشوارع بها وصارت مشكلة المرور فيها تؤرق أهلها بعد الزيادة السكانية المطردة حيث وصل سكان حلوان وضواحيها حوالى أربعة مليون مواطن ومن المنتظر أن تتضاعف هذه الأرقام خلال العقود القادمة وفقا للجهاز المركزى للإحصاء.

واستكمل، من المقرر بناء 100 الف وحدة سكنية فى مدينة مايو ، فقط خلال السنوات العشر القادمة تم الانتهاء من 25 الف وحدة جارى تسليمها إضافة إلى مئات قطع الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان ويتسابق المواطنون لشرائها حيث تمتد المدينة بظهير صحراوى يسمح بطفرة عمرانية كبيرة وهذا الأمر يتطلب مد خط المترو للمناطق المذكورة.