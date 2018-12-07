موسكو: واشنطن تهدف لتفكيك الآلية العالمية للحد من الأسلحة في الفضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ:
قالت وزارة الخارجية الروسية ، أمس الخميس ، إن معارضة الولايات المتحدة للوثائق الروسية بشأن عدم نشر أسلحة في الفضاء تشير إلى أن واشنطن تهدف إلى تفكيك الآلية الحالية للحد من التسلح.
وأضافت الوزارة ـ في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - " إن تدمير الإجماع على القرار المشترك بشأن إجراءات الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي من قبل واشنطن بمثابة إشارة تنذر بالخطر".
وتابعت: "نعتبر التغيير الدراماتيكي في موقف واشنطن من هذه الوثيقة والانتقال من أسمى أشكال الدعم - التأليف المشترك - إلى التصويت ضد كإثبات قوي آخر لجهود واشنطن الرامية إلى تفكيك السيطرة الحالية على التسلح وعدم الانتشار، إن النظام يعيق أي خطوات ايجابية في هذا المجال".
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