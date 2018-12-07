محافظ جنوب سيناء يلتقي مسئولي شركات السياحة الرومانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف سويلم​:

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس الخميس، ممثلي أكثر من 30 شركة رومانية للترويج السياحي، وذلك في إطار الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ، لفتح أسواق جديدة وجذب شركات سياحة جديدة لتنشيط الحركة السياحية بالمدينة.

وأقام محافظ جنوب سيناء، مأدبة عشاء بأحد الفنادق الكبري بمدينة شرم الشيخ، لعدد 126 فردًا يمثلون أكثر من 30 شركة ترويج سياحي رومانية، وعقد المحافظ مؤتمرًا صحفيًا بحضور حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية، ورحب بالحضور واستعرض المقاصد السياحية بالمدينة.

وأوضح المحافظ النشاط السياحي داخل شرم الشيخ خلال الشهور القليلة الماضية، مشيرًا لاستضافة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم الذي شارك فيه أكثر من 5000 مشارك من الشباب ورؤساء الدول ورؤساء الوفود، والمنظمات الدولية، والذي تم نقل فعالياته لجميع دول العالم على الهواء مباشرة، تبعه مؤتمر التنوع البيئي والبيولوجي شارك فيه 7000 مشارك، بالإضافة لعدة فعاليات دوليه أخرى.

وأضاف أن المدينة تستعد لاستضافة مؤتمر أفريقيا 2018، يشارك فيه 1000 مشارك من أفريقيا والمنظمات الدولية وبعض الرؤساء الأفارقة، مؤكدًا أن شرم الشيخ تتمتع بالأمن والأمان وأنها من أفضل المنتجعات السياحية على مستوى العالم.

وأعرب المحافظ عن سعادته بوجود 126 مسؤولاً عن شركات السياحة الرومانية على أرض شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنها فرصة جيدة لنقل جمال وسحر شرم الشيخ إلى الشعب الروماني ودعوته لزيارتها، لافتا إلى أن العلاقة المصرية الرومانية علاقة قديمة وتاريخية.

من جانبهم، عبر ممثلو شركات السياحة الرومانية عن سعادتهم بتواجدهم في شرم الشيخ، وعن أنبهارهم بما رأوه بالمدينة خلال رحلتهم التي استمرت 3 أيام والتي زاروا فيها العديد من الفنادق، والمقاصد السياحية، والسوق القديم وقاموا بسهره ليلية داخل جبال شرم الشيخ، كما أشادوا بمستوى الخدمة داخل الفنادق والنظافة والجمال والأمن داخل شرم الشيخ، وأعربوا عن إعجابهم بالتطوير الذي شاهدوه بالمدينة بالمقارنة بالسنوات السابقة.