"حماس" ترحب بفشل مشروع قرار أمريكي لإدانتها في الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - د ب أ: رحبت حركة حماس الإسلامية بفشل مشروع قرار أمريكي لإدانتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس لعدم حصوله على الأغلبية اللازمة. وقالت الحركة في بيان للقيادي فيها سامي أبو زهري إن فشل المشروع المقدم "صفعة للإدارة الأمريكية" ويؤكد على شرعية المقاومة والدعم السياسي الكبير للشعب والقضية الفلسطينية. وصوتت 87 دولة لصالح مشروع القرار فيما عارضته 57 وامتنعت 33 دولة عن التصويت على القرار الأمريكي الذي يدعو لإدانة حماس بسبب إطلاق صواريخ محلية من قطاع غزة على إسرائيل. وفشل القرار لعدم الحصول على أغلبية الثلثين.

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