القناة الأولى للتلفزيون الألماني: الأحزاب المسيحية تزداد شعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - هامبورج - د ب أ:

ارتفعت شعبية حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري شقيقه الأصغر بصورة واسعة في الوقت الذي سيشهد فيه حزب المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الجمعة اختيار خليفة لها في رئاسة الحزب.

وأوضح استطلاع للرأي ضمن برنامج الاتجاه في ألمانيا الذي تقدمه القناة الأولى بالتلفزيون الألماني أن شعبية الحزبين المسيحيين (حزب ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) ارتفعت أربع نقاط لتبلغ شعبيتهما 30%.

وأضافت القناة أن الخضر خسروا ثلاث نقاط مقارنة باستطلاع منتصف نوفمبر الماضي حيث تراجعوا إلى 20 %.

وأوضح الاستطلاع حفاظ كل من الاشتراكيين وحزب البديل الألماني على نسبتهما ثابتة عند 14 %، كما بقي الحزب الليبرالي (الديمقراطي الحر) عند نسبته السابقة 8 %، بينما ارتفع اليسار الألماني نقطة واحدة ليصل هو الآخر إلى 8 %.

وأوضح الاستطلاع كذلك أن الأفضلية في خلافة ميركل على رئاسة الحزب في انتخابات اليوم الجمعة ظلت وفقا للاستطلاع من نصيب الأمين العام للحزب أنيجريت كرامب-كارنباور .

وقال 47 % من أنصار الحزب إن كرامب –كارنباور هي التي ينبغي أن تكون رئيسة جديدة لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (وهي نسبة تزيد بنقطة واحدة عن الاستفتاء الذي أجري الشهر الماضي)، بينما تبنى 37 % فوز رئيس كتلة الحزب السابق فريدريش ميرتس وهي نسبة تزيد عن نتائج الاستطلاع الماضي بست نقاط، فيما قال 12 % إن وزير الصحة شبان هو الذي سيفوز بالمنصب وهي نفس نتيجته في الاستطلاع الماضي أيضا.