"معزاة شريرة" تقضي على ثروة عائلة.. والأخيرة تنتقم بتقديم لحمها للضيوف

اقتحمت معزاة منزل عائلة تربيها في صربيا، لتباشر بالتهام جميع مدخرات العائلة من الأموال التي قدرت بـ 20 ألف يورو، بينما ردت العائلة بطهي المعزاة وتقديمها للضيوف على الغداء.

وجرت الحادثة الغريبة في قرية رانيلوفيتش الصربية، إذ ادخرت عائلة من المزارعين لسنوات مبلغا من النقود، بهدف شراء 10 هكتارات من الأراضي الزراعية الجديدة.

ولكن لسوء حظ العائلة، وبعدما خلد أفرادها إلى النوم ذات يوم، تاركين ثروتهم المالية على طاولة الطعام، استعدادا للقاء بائع الأرض الجديدة في صباح اليوم التالي، حدث ما لم يكن في الحسبان.

ولأن العائلة نسيت إقفال باب المنزل الرئيس، تمكنت المعزاة من التسلل ليلا إلى الداخل، والتهمت ثروة العائلة كاملة، كما لو كانت طبقا شهيا من الطعام الطازج، فيما لم يلاحظ أفراد العائلة اختفاء النقود إلا عند الصباح.

يذكر أن "المعزاة الشريرة" تركت ورائها مبلغ 300 يورو من أموال العائلة، ربما لأنها أحست بالشبع.

وفي ردها على تصرف المعزاة، قامت العائلة بطهيها ودعوة مجموعة من الصحفيين لتناول لحمها على وجبة الغداء، محدثة إياهم عن الحادثة الأليمة والغريبة التي تعرضت لها.