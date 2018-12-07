أغرب جريمة زوجيّة.. جلست فوق زوجها النحيل حتى اختنق ومات!

اعترفت الاميركية ويندي توماس، بأنها خنقت شريك حياتها "بجلوسها" ببطنها على رأسه حتى فارق الحياة.

وذكر موقع "GoErie.com" الإخباري أن محكمة في ولاية بنسلفانيا هي التي تنظر في قضية جريمة القتل من الدرجة الثالثة، والتي حصلت في آذار الماضي.

وكانت ويندي توماس البالغة من العمر 44 عاما تزن حوالي 133 كيلوغراما، وقد تشاجرت مع شريك حياتها، كينو باتلر، الذي يزن 57 كيلوغراما. وضربت توماس باتلر بداية برجل الطاولة، وجرحت يده بسكين، وختمت توماس هجومها الشرس بوضع بطنها السمين فوق رأسه.

وطعن المدعي العام بهذه الرواية، مشيراً إلى أن الإصابات العديدة برجل الطاولة التي تركت آثارها على رأس الضحية، تثبت رغبة توماس بإيذاء شريك حياتها.

وأعلن القاضي أن توماس متهمة بجريمة قتل من الدرجة الثالثة. وستواجه حكما بالسجن من 18 إلى 36 سنة، ويعتمد طول المدة على سلوكها. وسيتم النطق بالحكم النهائي بجريمة القتل، في أواخر كانون الأول الجاري.