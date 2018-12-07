بعد انطلاق “البراق”.. أين برج الخليع؟

بعد الانطلاقة الرسمية للقطار فائق السرعة، والتدشين الرسمي لمحطات القطار الجديدة التي أقيمت من أجله، جرى افتتاح محطة القطار الجديدة الرباط-أكدال، باعتبارها جاهزة، رغم استمرار الأشغال في بعض أجزائها حتى الآن.
وأعادت شبكات التواصل الاجتماعي إلى الواجهة أخيرا مشروع برج «oncf»، الذي أعلنه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، باعتباره جزءا من المحطة الجديدة. وتتضمن أشرطة الفيديو الترويجية للمشروع مشاهد للبرج الذي كان يفترض أن يعلو البناية، دون أن يظهر له أثر بعد انتهاء الأشغال وشروع المحطة في العمل.
المشروع، الذي كان يفترض فيه أن يشكل مركزا للأعمال والتسوق ومكاتب الشركات، بقي مجرد رسومات في الخطاطات الأولية للمشروع، دون أن يفسر مكتب الخليع مآله أو سبب حذفه.
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