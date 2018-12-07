إيداع 10 أشخاص السجن بتهمة تكوين عصابة إجرامية تنشط في الإتجار بالبشر

أحالت مصالح الدرك الملكي في رأس الماء، التابعة لسرية زايو، بإقليم الناظور، زوال اليوم الخميس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عشرة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة السرية انطلاقا من سواحل منطقة رأس الماء، وقرية أركمان ضواحي الناظور.

ويأتي ذلك، بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية رأس الماء ضواحي الناظور، من تفكيك هذه الشبكة الاجرامية، التي تنشط في مجال التهريب، وتهجير البشر، فيما تم حجز 3 قوارب مطاطية، و5 محركات، ومعدات للإبحار، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة من العملتين المغربية، والصعبة.

وحسب مصادر “اليوم”24، فإن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الناظور قرر إيداع جميع الموقوفين، المشتبه فيهم في العمليات الإجرامية، السجن المحلي في سلوان، في انتظار انطلاق جلسات الحكم في المنسوب إليهم من تهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية تمكنت، خلال اليومين السابقين، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 6 أفراد، ينحدرون من مدينتي رأس الماء، وبركان، ينشطون في مجال تنظيم الهجرة غير الشرعية، والتهريب، والاتجار في البشر.